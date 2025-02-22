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Haberler Futbol Göztepe'de kritik viraj

Göztepe'de kritik viraj

Geçen haftayı bay geçiren Göztepe bu hafta sonundan itibaren Avrupa yolunda adeta kader maçlarına çıkacak. Hem düşme hattında yer alan hem de direkt üst sıralardaki rakipleriyle art arda maçlara çıkacak sarı-kırmızılılar, alacağı sonuçlara göre tablosunu netleştirecek. İlk olarak yarın deplasmanda ateş hattında yer alan Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, ardından 3. sıradaki Samsunpor'u ağırlayacak. Daha sonra yine düşme korkusu yaşayan Sivasspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, önce önemli rakiplerinden Eyüp'ü misafir edip, daha sonra da yine son haftalarda çıkışa geçen ve Avrupa'yı kovalayan Trabzonspor'la gurbette kozlarını paylaşacak. Bu maçlardan alacağı skorlarla Göztepe, Avrupa rotasını iyice belirleyecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Göztepe'de kritik viraj
Geçen haftayı bay geçiren Göztepe bu hafta sonundan itibaren Avrupa yolunda adeta kader maçlarına çıkacak. Hem düşme hattında yer alan hem de direkt üst sıralardaki rakipleriyle art arda maçlara çıkacak sarı-kırmızılılar, alacağı sonuçlara göre tablosunu netleştirecek. İlk olarak yarın deplasmanda ateş hattında yer alan Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, ardından 3. sıradaki Samsunpor'u ağırlayacak. Daha sonra yine düşme korkusu yaşayan Sivasspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, önce önemli rakiplerinden Eyüp'ü misafir edip, daha sonra da yine son haftalarda çıkışa geçen ve Avrupa'yı kovalayan Trabzonspor'la gurbette kozlarını paylaşacak. Bu maçlardan alacağı skorlarla Göztepe, Avrupa rotasını iyice belirleyecek
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