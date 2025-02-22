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Göztepe'de kritik viraj
Geçen haftayı bay geçiren Göztepe bu hafta sonundan itibaren Avrupa yolunda adeta kader maçlarına çıkacak. Hem düşme hattında yer alan hem de direkt üst sıralardaki rakipleriyle art arda maçlara çıkacak sarı-kırmızılılar, alacağı sonuçlara göre tablosunu netleştirecek. İlk olarak yarın deplasmanda ateş hattında yer alan Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, ardından 3. sıradaki Samsunpor'u ağırlayacak. Daha sonra yine düşme korkusu yaşayan Sivasspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, önce önemli rakiplerinden Eyüp'ü misafir edip, daha sonra da yine son haftalarda çıkışa geçen ve Avrupa'yı kovalayan Trabzonspor'la gurbette kozlarını paylaşacak. Bu maçlardan alacağı skorlarla Göztepe, Avrupa rotasını iyice belirleyecek
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