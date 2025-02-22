Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

16:00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

19:00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

13:30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (beIN Sports MAX 1)

16:00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (beIN Sports 2)

19:00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

19:00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (beIN Sports MAX 1)

Premier Lig

15:30 Everton-Manchester United

18:00 Ipswich Town-Tottenham

18:00 Southampton-Brighton

18:00 Arsenal-West Ham United

18:00 Bournemouth-Wolverhampton

18:00 Fulham-Crystal Palace

20:30 Aston Villa-Chelsea

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves-Espanyol

18:15 Rayo Vallecano-Villarreal

20:30 Valencia-Atletico Madrid

23:00 Las Palmas-Barcelona

Serie A

17:00 Parma-Bologna

17:00 Venezia-Lazio

20:00 Torino Milan

22:45 Inter Genoa

Ligue 1

19:00 Lille-Monaco

21:00 Saint-Etienne-Angers

23:05 Auxerre-Marsilya

Bundesliga

17:30 Mainz 05-St.Pauli

17:30 Wolsburg-Bochum

17:30 Holstein Kiel-Bayer Leverkusen

17:30 Mönchengladbach-Augsburg

20:30 Borussia Dortmund-Union Berlin

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:00 Al Kholood-Al Wahda

17:05 Al Taawon-Al Shabab

21:15 Al Ittihad-Al Hilal

Portekiz Ligi

21:00 Benfica-Boavista

Championship

15:30 Sunderland-Hull City

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