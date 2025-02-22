Bugünkü maçlar 22 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)
16:00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
19:00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
13:30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (beIN Sports MAX 1)
16:00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (beIN Sports 2)
19:00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
19:00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (beIN Sports MAX 1)
Premier Lig
15:30 Everton-Manchester United
18:00 Ipswich Town-Tottenham
18:00 Southampton-Brighton
18:00 Arsenal-West Ham United
18:00 Bournemouth-Wolverhampton
18:00 Fulham-Crystal Palace
20:30 Aston Villa-Chelsea
LaLiga
16:00 Deportivo Alaves-Espanyol
18:15 Rayo Vallecano-Villarreal
20:30 Valencia-Atletico Madrid
23:00 Las Palmas-Barcelona
Serie A
17:00 Parma-Bologna
17:00 Venezia-Lazio
20:00 Torino Milan
22:45 Inter Genoa
Ligue 1
19:00 Lille-Monaco
21:00 Saint-Etienne-Angers
23:05 Auxerre-Marsilya
Bundesliga
17:30 Mainz 05-St.Pauli
17:30 Wolsburg-Bochum
17:30 Holstein Kiel-Bayer Leverkusen
17:30 Mönchengladbach-Augsburg
20:30 Borussia Dortmund-Union Berlin
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:00 Al Kholood-Al Wahda
17:05 Al Taawon-Al Shabab
21:15 Al Ittihad-Al Hilal
Portekiz Ligi
21:00 Benfica-Boavista
Championship
15:30 Sunderland-Hull City
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