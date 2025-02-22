Benfica - Boavista maçını canlı takip etmek için tıkla

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Benfica ile Boavista kozlarını paylaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor.

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamdı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BOAVISTA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica-Boavista maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.