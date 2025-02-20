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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Şubat Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 08:03
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Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 FCSB - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Bodo/Glimt - Twente (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Galatasaray - AZ Alkmaar (TRT 1)

20:45 Roma - Porto (TRT Tabii Spor)

23:00 Ajax - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor)

23:00 Anderlecht - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Real Sociedad - Midtjylland (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Viktoria Plzen - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)

UEFA Konferans Ligi

20:45 Heidenheim - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

20:45 Real Betis - Gent (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Olimpija Ljubljana - Borac Banja Luka (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Pafos FC - Omonia Nicosia

23:00 Shamrock Rovers - Molde (TRT Tabii Spor 4)

23:00 APOEL Nicosia - Celje

23:00 Panathinaikos - Vikingur R. (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Jagiellonia Bialystok - Backa Topola

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:15 Al Fateh - Al Orubah

18:30 Al Fayha - Al Khaleej

20:00 Al Riyadh - Al Raed

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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