Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 FCSB - PAOK (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Bodo/Glimt - Twente (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Galatasaray - AZ Alkmaar (TRT 1)
20:45 Roma - Porto (TRT Tabii Spor)
23:00 Ajax - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor)
23:00 Anderlecht - Fenerbahçe (TRT 1)
23:00 Real Sociedad - Midtjylland (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Viktoria Plzen - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)
UEFA Konferans Ligi
20:45 Heidenheim - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)
20:45 Real Betis - Gent (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Olimpija Ljubljana - Borac Banja Luka (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Pafos FC - Omonia Nicosia
23:00 Shamrock Rovers - Molde (TRT Tabii Spor 4)
23:00 APOEL Nicosia - Celje
23:00 Panathinaikos - Vikingur R. (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Jagiellonia Bialystok - Backa Topola
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:15 Al Fateh - Al Orubah
18:30 Al Fayha - Al Khaleej
20:00 Al Riyadh - Al Raed
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