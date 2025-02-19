Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Borussia Dortmund - Sporting CP (TRT 1)

23:00 PSG - Brest (TRT Tabii Spor 1)

23:00 PSV Eindhoven - Juventus (TRT 1)

23:00 Real Madrid - Manchester City (TRT Tabii Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:30 Aston Villa - Liverpool

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...