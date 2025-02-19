A Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç: İki maçı da kazanıp gruba iyi bir giriş yapmak istiyoruz

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki ilk maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti, 25 Şubat Salı günü ise Pendik Stadyumu'nda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesinde TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Kaptanı Didem Karagenç, önemli maçlar öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Milli takım olarak iyi başarılar yakaladıklarını ve bunları geliştirmek istediklerini söyleyen Didem Karagenç, "2 maçımız var. Yeni kamp sürecine girdik, hazırlıklarımız devam ediyor. Heyecanlıyız. Çok iyi başarılar elde ettik bundan önceki süreçte. Aynı başarıları devam ettirip, daha da ilerisine çıkıp artık şampiyonalara katılmak istiyoruz" diye konuştu.

'İKİ MAÇI DA KAZANIP GRUBA İYİ BİR GİRİŞ YAPMAK İSTİYORUZ'

Gruptaki ilk iki maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerin vurgulayan tecrübeli sol bek, "B Ligi'nde daha güçlü rakiplerle oynayacağız. Biz de artık hem fiziksel olarak hem de taktik anlamda çok iyi hazırlanan, mental anlamda o seviyelere yavaş yavaş adapte olan ve oralarda oynamaya alışan bir takımız. O gruptan da çok iyi bir şekilde çıkıp Play-Off oynama hakkı kazandık. Ülkemizi oralarda da çok iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Ancak istediğimiz sonucu elde edemedik. Şimdi yeni bir serüven. Çok iyi bir takımız. Çok mutlu, içerde eğlenen aynı zamanda sahada işini yapan ve sahaya yüreğini koyan bir ekibiz. İrlanda'ya gidiyoruz. 25'inde de burada Yunanistan'la oynuyoruz. Tüm taraftarlarımıza çağrıda bulunalım, bizleri orada desteklemeye gelsinler. İki maçı da kazanıp gruba çok iyi bir şekilde giriş yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA DA AYNI ETKİYİ YARATMAK İSTİYORUZ'

Çorum ve Elazığ'da oynanan maçlarda taraftar rekorları kırıldığını ve İstanbul'da da aynı etkiyi yaratmak istediklerini belirten Didem Karagenç, "Pendik Stadı'nda oynuyoruz. Aslında İstanbul'da daha az taraftar bizimle beraber oluyor. Çorum'da Elazığ'da çok daha fazla taraftarla buluştuk. İstanbul'da da aynı etkiyi yaratmak istiyoruz. Bir rekor daha kıralım haydi gelin bizlere destek olun. Çünkü biz gerçekten çok iyi bir takımız. Bizleri gelip canlı gözle izlemenizi ve bizlere destek vermenizi çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR'

Kadınlar Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Didem Karagenç, "Beşiktaş'ta durumlar çok iyi. Çok iyi bir yükselişe geçtik. 10 maçlık serimiz vardı. Bir yenilgiyle o seriyi sonlandırdık. Ancak şu an içerde çok iyi bir motivasyona sahibiz. Şampiyonluk için hala sağlam adımlar attığımızı düşünüyoruz. Motivasyonumuzu hep üstte tutuyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Bizde önümüzdeki maçların hepsini kazanıp kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

'KADIN FUTBOLU GELİŞMEYE VE BÜYÜMEYE BAŞLADI'

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımların kadın futbol şubelerini açmasıyla rekabetin arttığını bunun da milli takıma etki ettiğini söyleyen Didem Karagenç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben büyük takımlar işin içine girmeden önce Beşiktaş hariç diğer takımlardan bahsediyorum. Hep çağrıda bulunuyorduk. Onların takım kurmasıyla beraber rekabet arttı. Rekabetin artmasıyla beraber mücadeleler daha da sert olmaya başladı. O mücadelelerin iyi olması Milli Takım'a da etki yaptı. Bizleri de geliştirdi, Kadın futbolunu da geliştirdi. Yurt dışından daha fazla oyuncu gelmesi ve medyanın ilgisiyle beraber kadın futbolu gelişmeye ve büyümeye başladı."