Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Milan - Feyenoord (TRT Spor)

23:00 Bayern Münih - Celtic (TRT Spor)

23:00 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Benfica - Monaco (TRT Spor)

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