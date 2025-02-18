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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Şubat Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:10
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Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Milan - Feyenoord (TRT Spor)

23:00 Bayern Münih - Celtic (TRT Spor)

23:00 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Benfica - Monaco (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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