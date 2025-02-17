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Haberler Futbol Vinicius Junior Portekiz'de kulüp satın aldı

Vinicius Junior Portekiz'de kulüp satın aldı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 21:15
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Vinicius Junior Portekiz'de kulüp satın aldı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.

Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olan kulüpteki hisse payını, aralarında futbolcu Vinicius'un da olduğu İspanyol ve Brezilyalı bir grup yatırımcıya sattığını duyurdu.

Alverca, Portekiz 2. liginde ikinci sırada yer alıyor.

Portekiz 1. ligine çıkma olasılığı bulunan, tarihinde 5 sezon Portekiz 1. liginde oynamış Alverca, Brezilya futboluyla bağı olan bir kulüp olarak biliniyor.

Alverca'da şu anda Brezilya kökenli 15 futbolcu forma giyiyor.

Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl 20 milyon avroluk yatırımla Fransız 2. lig kulüplerinden SM Caen'i almıştı.

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