Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Gaziantep FK - Sivasspor (beIN Sports 1)
16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Çorum FK (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Leicester City - Arsenal
18:00 Aston Villa - Ipswich Town
18:00 West Ham United - Brentford
18:00 Fulham - Nottingham Forest
18:00 Manchester City - Newcastle United
18:00 Southampton - Bournemouth
20:30 Crystal Palace - Everton
LaLiga
16:00 Leganes - Deportivo Alaves
18:15 Osasuna - Real Madrid
20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo
23:00 Villarreal - Valencia
Serie A
17:00 Atalanta - Cagliari
20:00 Lazio - Napoli
22:45 Milan - Hellas Verona
Ligue 1
19:00 Marsilya - Saint-Etienne
21:00 Monaco - Nantes
23:05 Toulouse - PSG
Bundesliga
17:30 Stuttgart - Wolfsburg
17:30 Union Berlin - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Borussia Dortmund
17:30 St. Pauli - Freiburg
20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:35 Al Khaleej - Al Taawon
18:30 Al Raed - Al Fayha
20:30 Al Wahda - Al Ittihad-Jeddah
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