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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 08:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 08:20
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Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Gaziantep FK - Sivasspor (beIN Sports 1)

16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK (beIN Sports 1)

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Çorum FK (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Leicester City - Arsenal

18:00 Aston Villa - Ipswich Town

18:00 West Ham United - Brentford

18:00 Fulham - Nottingham Forest

18:00 Manchester City - Newcastle United

18:00 Southampton - Bournemouth

20:30 Crystal Palace - Everton

LaLiga

16:00 Leganes - Deportivo Alaves

18:15 Osasuna - Real Madrid

20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo

23:00 Villarreal - Valencia

Serie A

17:00 Atalanta - Cagliari

20:00 Lazio - Napoli

22:45 Milan - Hellas Verona

Ligue 1

19:00 Marsilya - Saint-Etienne

21:00 Monaco - Nantes

23:05 Toulouse - PSG

Bundesliga

17:30 Stuttgart - Wolfsburg

17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

17:30 Bochum - Borussia Dortmund

17:30 St. Pauli - Freiburg

20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:35 Al Khaleej - Al Taawon

18:30 Al Raed - Al Fayha

20:30 Al Wahda - Al Ittihad-Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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