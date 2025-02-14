Meler İtalyanları kızdırdı

Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Club Brugge ile Atalanta, Belçika'da kozlarını paylaştı. Maçı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetti. Ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Ferran Jutgla'nın golüyle öne geçti. Bu gole İtalyanlar adında 41'inci dakikada Mario Pasalic ile cevap verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+2'deki Brugge atağında Hein'in Nilsson'a yaptığı hareketi hakem Halil Umut Meler, penaltı olarak değerlendirdi.

SAÇMA BİR DÜDÜK

90+5'te Gustaf Nilsson, topu filelerle buluşturdu ve Club Brugge, maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi. Maç sonu ise Atalanta cephesinde Halil Umut Meler'e tepki vardı. İtalyan medyası da FIFA kokartlı hakemimizi eleştirdi. La Gazzetta dello Sport, "Dehşetin hakemi" manşetini attı ve haberin içeriğinde; "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" ifadesini kullandı. Corriere dello Sport da olmayan bir penaltıyla Atalanta'nın yenilgiye mahkum edildiğini yazdı.

HİÇBİR GALAKSİDE PENALTI OLAMAZ

Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında şöyle denildi: "Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda."

FUTBOL BU DEĞİL

Penaltı kararı sonrasında sinirlerine hakim olamayan Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, "Futbol, artık futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil. Artık bu oyunun kurallarını anlayamıyorum. Herhalde oyuncularımın temas etmemek için penguenler gibi koşmaları gerekecek" dedi.

100 KİŞİ PENALTI DEMEZ

Atalanta'nın yıldızlarından Charles De Ketelaere ise "Hakem Halil Umut Meler çok kibirli davrandı. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemezdi." dedi.