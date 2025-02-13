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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Şubat Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 08:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 08:30
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Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Fenerbahçe - Anderlecht (TRT 1)

20:45 Midtjylland - Real Sociedad (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax (TRT Tabii Spor)

23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Porto - Roma (TRT Tabii Spor)

23:00 PAOK - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Twente - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 1)

1. Lig

14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)

17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi

20:45 Molde - Shamrock Rovers

20:45 Vikingur R. - Panathinaikos

20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok

20:45 Celje - APOEL Nicosia

23:00 Gent - Real Betis

23:00 Kopenhag - Heidenheim

23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:10 Al Akhdoud - Damac FC

18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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