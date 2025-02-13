Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Fenerbahçe - Anderlecht (TRT 1)
20:45 Midtjylland - Real Sociedad (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax (TRT Tabii Spor)
23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Porto - Roma (TRT Tabii Spor)
23:00 PAOK - FCSB (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Twente - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 1)
1. Lig
14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)
17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi
20:45 Molde - Shamrock Rovers
20:45 Vikingur R. - Panathinaikos
20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok
20:45 Celje - APOEL Nicosia
23:00 Gent - Real Betis
23:00 Kopenhag - Heidenheim
23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana
23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:10 Al Akhdoud - Damac FC
18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr
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