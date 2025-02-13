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Haberler Futbol Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al Shabab Riyadh ile Al-Qadsiah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 14:40
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Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RİYADH - AL-QADSİAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 18.25'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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