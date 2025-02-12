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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Şubat Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:30
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Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Club Brugge - Atalanta (TRT Tabii Spor)

23:00 Celtic - Bayern Münih (TRT 1)

23:00 Feyenoord - Milan (TRT Tabii Spor)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

20:00 Amed SK - Bandırmaspor (TRT Spor)

Premier Lig

22:30 Everton - Liverpool (beIN Sports 3)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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