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Haberler Futbol Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta müsabakaları oynanırken, futbolseverler ara transfer döneminin kapanış tarihini merak ediyor. Peki, 2024-2025 Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?  Takımların eksiklerini kapattığı kritik transfer dönemi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? - Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2024 - 2025 sezonunda 22. hafta sona ererken, ara transfer döneminin bitiş tarihi de merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci transfer ve tescil dönemi 11 Şubat'ta bitecek.

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