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Haberler Futbol EREN ELMALI KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

EREN ELMALI KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Trendyol Süper Lig'in başarılı sol beki Eren Elmalı hakkında son zamanlarda transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor'un genç oyuncusu için Galatasaray'ın transfer girişiminde bulunduğu belirtilirken, 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan haberlere göre Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ifade edildi. Peki, Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Eren Elmalı'nın kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:07
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EREN ELMALI KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, takımların transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Elmalı için görüşmelere başladığı belirtilirken, futbolseveler arama motorlarına, "Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı?" sorularını yazmaya başladı. İşte Eren Elmalı'nın kariyeri hakkında dikkat çeken notlar...

EREN ELMALI KİMDİR?

Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 11 Ekim 2011 yılında futbolculuk kariyerine Kartalspor'da başladı. Altyapı eğitimini Kartalspor'da alan yetenekli oyuncu, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'de sergilediği istikrarlı performans sayesinde kısa sürede kendini kanıtlayan Elmalı, 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

EREN ELMALI'NIN POZİSYONU NE?

Güncel olarak Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı sol bek olarak oynamaktadır. 2024-2025 sezonunda Trabzonspor'da 19 maçta forma giyen Elmalı, stoper ve sol açık olarak da forma giymiştir.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine Kartalspor'da başlayan Eren Elmalı sırasıyla şu takımlarda oynamıştır:

👉11 Ekim 2011 - Kartalspor

👉09 Ağustos 2018 - Kasımpaşa

👉02 Eylül 2019 - Silivrispor (Kiralık)

👉01 Temmuz 2022 - Trabzonspor

EREN ELMALI'NIN İSTATİSTİKLERİ

15 Mart 2019 tarihinde profesyonel kariyerine adım atan Eren Elmalı, 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bedelle transfer oldu. Süper Lig kariyerinde toplam 119 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. İşte Eren Elmalı'nın istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar:

👉Trabzonspor: 109 maç - 1 gol - 6 asist

👉Kasımpaşa: 41 maç - 1 gol - 4 asist

👉Silivrispor: 27 maç - 0 gol - 0 asist

👉Türkiye A Milli Futbol Takımı: 14 maç - 0 gol - 1 asist

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