Bugünkü maçlar 10 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Şubat Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:00 Sipay Bodrum FK - Göztepe (beIN Sports 2)

LaLiga

23:00 Mallorca - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Inter - Fİorentina (S Sport 2, S Sport Plus)

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