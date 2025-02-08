Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Kayserispor - Konyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Sivasspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Iğdır FK - Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
16:00 Adanaspor - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)
LaLiga
16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atletico Madrid
Serie A
17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa
Ligue 1
19:00 Nice - Lens
21:00 Lille - Le Havre
23:05 Saint-Etienne - Rennes
Bundesliga
17:30 Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Augsburg
17:30 Freiburg - Heidenheim
20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:55 Al Kholood - Al Riyadh
18:40 Al Akhdoud - Al Ettifaq
20:00 Damac FC - Al Hilal Riyadh
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