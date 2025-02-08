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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaç��rmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 08:20
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Bugünkü maçlar 8 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Kayserispor - Konyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Sivasspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Iğdır FK - Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)

LaLiga

16:00 Celta Vigo - Real Betis

18:15 Athletic Bilbao - Girona

20:30 Las Palmas - Villarreal

23:00 Real Madrid - Atletico Madrid

Serie A

17:00 Hellas Verona - Atalanta

20:00 Empoli - Milan

22:45 Torino - Genoa

Ligue 1

19:00 Nice - Lens

21:00 Lille - Le Havre

23:05 Saint-Etienne - Rennes

Bundesliga

17:30 Hoffenheim - Union Berlin

17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Augsburg

17:30 Freiburg - Heidenheim

20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:55 Al Kholood - Al Riyadh

18:40 Al Akhdoud - Al Ettifaq

20:00 Damac FC - Al Hilal Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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