  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Al Kholood - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Kholood ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Kholood - Al Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Kholood - Al Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Kholood - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Kholood ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Kholood - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHOLOOD - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Kholood - Al Riyadh maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.55'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Icardi'ye vedaya hazırlanıyor!
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest!
DİĞER
Kim der ki 46 yaşında! Mine Tugay'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Doğal karışımda saklı! Her sabah tüketiyor...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" dersi: Siyasi dalaletten başka bir şey değildir
Icardi için flaş gelişme! F.Bahçe derbisi öncesi...
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino - Genoa maçı ne zaman? Torino - Genoa maçı ne zaman? 13:42
G.Saray Icardi'ye vedaya hazırlanıyor! G.Saray Icardi'ye vedaya hazırlanıyor! 13:42
Empoli - Milan maçı ne zaman? Empoli - Milan maçı ne zaman? 13:39
Hellas Verona - Atalanta maçı ne zaman? Hellas Verona - Atalanta maçı ne zaman? 13:33
Saint-Etienne - Rennes maçı ne zaman? Saint-Etienne - Rennes maçı ne zaman? 13:19
Lille - Le Havre maçı ne zaman? Lille - Le Havre maçı ne zaman? 13:16
Daha Eski
Nice - Lens maçı ne zaman? Nice - Lens maçı ne zaman? 13:12
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! Osimhen'den Napoli'ye büyük rest! 13:05
Arroyo yola çıktı! Uçuştan ilk görüntü... Arroyo yola çıktı! Uçuştan ilk görüntü... 12:58
Abdülkadir Ömür transfer için Türkiye'de! Abdülkadir Ömür transfer için Türkiye'de! 12:41
Beşiktaş maçının VAR hakemleri açıklandı Beşiktaş maçının VAR hakemleri açıklandı 12:04
Arda ve Ancelotti arasında tartışma! Arda ve Ancelotti arasında tartışma! 11:56