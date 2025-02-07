Bugünkü maçlar 7 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Rayo Vallecano - Valladolid

Serie A

22:45 Como - Juventus

Ligue 1

21:00 Nantes - Brest

23:05 PSG - Monaco

Bundesliga

22:30 Bayern Münih - Werder Bremen

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:05 Al Orubah - Al Wahda

18:20 Al Nassr - Al Fayha

20:00 Al Ahli Jeddah - Al Fateh

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