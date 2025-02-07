Bugünkü maçlar 7 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Rayo Vallecano - Valladolid
Serie A
22:45 Como - Juventus
Ligue 1
23:05 PSG - Monaco
Bundesliga
22:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:05 Al Orubah - Al Wahda
18:20 Al Nassr - Al Fayha
20:00 Al Ahli Jeddah - Al Fateh
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