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Haberler Futbol Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Valencia ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid karşısında 5-2 kazanarak Süper Kupa'yı kazanan Hans Flick, Katalan ekibiyle ikinci kupasına ulaşmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Barcelona, Raphinha ve Lamine Yamal önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. La Liga'da 19. sırada yer alan ve zor zamanlar geçiren Valencia ise kritik maçta kazanarak moral arıyor. Peki, Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:30
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Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Valencia - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi ile ilk kupasını Real Madrid'i 5-2 kazanarak alan Hans Flick, ikinci kupasını almak için mücadelesini sürdürüyor. La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Barcelona, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Raphinha ve Lamine Yamal önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak deplasman takımının nasıl performans göstereceği merak ediliyor. La Liga'da 19. sırada yer alan ve zor zamanlar geçiren Valencia ise kritik maçta kazanarak moral arıyor. Peki, Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Valencia ile Barcelona arasında oynanacak İspanya Kral Kupası çeyrek final maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia - Barcelona maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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