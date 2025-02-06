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Haberler Futbol Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. İlk maçta Lucas Bergvall'ın golüyle Arne Slot'un öğrencilerini mağlup etmeyi başaran Tottenham, deplasmanda da kazanan taraf olmak istiyor. Premier Lig'de beklenmedik düşüşün ardından kupada Newcastle United'ın rakibi olmayı amaçlayan Ange Postecoglou'nun öğrencileri, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde lider konumunda olan Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda da final oynamayı hedefliyor. Arne Slot yönetiminde 1-0'ın rövanşını almak isteyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak olan Liverpool'un nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 17:30
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Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Liverpool - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. İlk maçta evinde 1-0 kazanmasını bilen Ange Postecoglou'nun takımı, zorlu deplasmanda final biletini almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de yaşanılan şok düşüşün ardından kupada hata yapmak istemeyen Tottenham, finalde Newcastle United'ın rakibi olmak için mücadele edecek. Hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Ligi'nin lideri olan Liverpool ise 1-0 geride başlayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Finale çıkmak için etkili bir performas göstermeyi amaçlayan Arne Slot'un öğrencileri, Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında oynanacak Liverpool - Tottenham maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Tottenham maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

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