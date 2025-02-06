Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İNGİLTERE LİG KUPASI

Liverpool - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. İlk maçta evinde 1-0 kazanmasını bilen Ange Postecoglou'nun takımı, zorlu deplasmanda final biletini almak için sahaya çıkacak. Premier Lig'de yaşanılan şok düşüşün ardından kupada hata yapmak istemeyen Tottenham, finalde Newcastle United'ın rakibi olmak için mücadele edecek. Hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Ligi'nin lideri olan Liverpool ise 1-0 geride başlayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Finale çıkmak için etkili bir performas göstermeyi amaçlayan Arne Slot'un öğrencileri, Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Lig Kupası yarı final maçında oynanacak Liverpool - Tottenham maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Tottenham maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE