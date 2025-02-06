Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Şubat Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup A

18:30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Spor)

Türkiye Kupası Grup B

13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa (A Spor)

20:45 Göztepe - Gaziantep FK (A Spor)

Türkiye Kupası Grup C

16:00 Boluspor - Galatasaray (A Spor)

İngiltere - Lig Kupası

23:00 Liverpool - Tottenham (TV 8,5)

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