Boluspor - Galatasaray CANLI | Geosis Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Geosis Boluspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarını kazanamayan iki takımın mücadelesinde kimin üstün geleceği merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Bolu'ya giden sarı-kırmızılılarda önemli isimler kadroda yer almadı. Alvaro Morata'nın kafilede yer aldığı Cimbom'da ilk 11'de kimlerin oynayacağı ise araştırılıyor. RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalmasının ardından hata yapmak istemeyen Galatasaray, zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kupa yolunda avantajı yakalamayı hedefleyen Cimbom, Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor maçına moralli çıkmayı amaçlıyor. Trendyol 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Boluspor ise Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk maçta Eyüpspor'a 1-0 kaybetti. Taraftarı önünde oynayacağı maçta etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen ev sahibi takım, sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Geosis Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Boluspor - Galatasaray maçı hakkında öne çıkan detaylar...

GEOSİS BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak Geosis Boluspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

GEOSİS BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Geosis Boluspor - Galatasaray maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY'DA 8 İSİM KADRODA YER ALMADI

Türkiye Kupası maçı için Bolu'ya giden Galatasaray'da 7 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs kafilede götürülmedi. Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 2. haftada oynanacak maçın listesinde yer almadı. Gaziantep FK maçında travmaya bağlı olarak sakatlanan ve dışarı çıkarılan Roland Sallai de tecbir amaçlı Bolu'ya götürülmedi.

ALVARO MORATA OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı lig maçında sonradan oyuna girmişti. Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak Boluspor maçının kadrosunda da yer alan İspanyol yıldızın ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla mücadele etmek isteyen Alvaro Morata'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.

BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Boluspor - Galatasaray maçında rotasyonla çıkması beklenilen sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın ilk defa 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor. İşte, Boluspor - Galatasaray muhtemel 11'leri:

Boluspor: Çağlar, Ali, Oulare, Onur, Enes, Estreala, Liço, Sıraçhan, Mukairu, Berk, Aleksic

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Efe, Eyüp, Berat, Yusuf, Ahmed, Morata

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Türkiye Kupası 2. haftasında karşı karşıya gelecek olan Boluspor ile Galatasaray 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 6 defa rakip olan takımlar, galibiyetleri paylaştı. Bu maçlardan 3'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 3 karşılaşmadan da kırmızı-beyazlılar galip ayrılmasını bildi.

MARIO LEMINA KADRODA MI?

Boluspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Mario Lemina ile anlaşıldığını açıkladı. Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzayan sarı-kırmızılılarda deneyimli oyuncunun Türkiye Kupası maçında kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Mario Lemina'nın Boluspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BOLU'DA KARLI HAVA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında 6 Şubat Perşembe günü Boluspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı ve Bolu'ya gitti. Bölgedeki sarı-kırmızılı taraftarlar kafileyi karşıladı. Kritik karşılaşma için Bolu'ya gelen Aslan, dün karlı bir havayla karşılaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, maç saatinde kar yağışı bekleniyor.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Türkiye Kupası'nı 18 defa müzesine götürerek kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 23 kez final oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde unvanını sağlamlaştırmak istiyor. İlk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Cimbom, Boluspor karşısında kazanarak kupa yolunda avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

BOLUSPOR SÜPRİZE İMZA ATMAK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 eleyerek, gruplara kalan Boluspor, C Grubu'ndaki ilk maçında İkas Eyüpspor'a 1-0 kaybetti. 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Puan ya da puanlar almak isteyen Boluspor'un nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Geosis Boluspor - Galatasaray maçının hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Hasan Kaçar üstlenecek.