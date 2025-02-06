Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. maçına çıkıyor. Al Shabab sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Riyad temsilcisi, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Terim'in öğrencileri, kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Al Shabab, kritik karşılaşmada 3 puan almayı amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak ev sahibi takımın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 puanla 8. sırada yer alan Al Khaleej ise üst sıralara çıkmak için güçlü rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak. Peki, Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18.20'de başlayacak.

AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı yayınlayacak herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor.