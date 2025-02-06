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Haberler Futbol Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab ile Al Khaleej  karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in 6. lig maçına çıkacağı haftada, kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Ev sahibi takım olarak sahne alacak Al Shabab, kritik karşılaşmada kazanmayı amaçlıyor. Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Terim'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol arayacak Al Shabab, 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Üst sıralara çıkmak isteyen Al Khaleej ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Peki, Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 14:04 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 14:30
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Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. maçına çıkıyor. Al Shabab sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Riyad temsilcisi, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Terim'in öğrencileri, kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Al Shabab, kritik karşılaşmada 3 puan almayı amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak ev sahibi takımın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 puanla 8. sırada yer alan Al Khaleej ise üst sıralara çıkmak için güçlü rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak. Peki, Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18.20'de başlayacak.

AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı yayınlayacak herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor.

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