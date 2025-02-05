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Haberler Futbol Newcastle United 2-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Newcastle United 2-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United konuk ettiği Arsenal'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 01:19
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Newcastle United 2-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon'dan geldi. İlk maçı da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.

Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibi olacak. İki ekibin ilk maçını 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.

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