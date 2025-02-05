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Haberler Futbol Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, güçlü rakibini eleyerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde mücadeleye hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise heyecanla bekleniyor. Peki, Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:50
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Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Leganes - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. La Liga'da Espanyol karşısında 1-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde mücadeleye hazırlanan Real Madrid, Leganes'i eleyip adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Zorlu maçta Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası hakkında dikkat çeken detaylar...

LEGANES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde oynanacak Leganes - Real Madrid maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LEGANES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Butarque'de oynanacak Leganes - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Kral Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kritik maçta sonradan şans bulmesi beklenen A Milli futbolcunun nasıl performans göstereceği ise heyecanla bekleniyor.

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