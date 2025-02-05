Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup A

13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor (ASpor)

18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (ASpor)

Türkiye Kupası Grup B

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (ASpor)

Türkiye Kupası Grup D

15:30 Bodrum FK - Antalyaspor (ASpor)

İspanya - Kral Kupası Çeyrek Final

23:00 Leganes - Real Madrid

İtalya - Kupa Çeyrek Final

23:00 Milan - Roma

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...