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Haberler Futbol Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi

Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Şubat Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 08:40 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:00
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Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Şubat Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup A

13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor (ASpor)

18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (ASpor)

Türkiye Kupası Grup B

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (ASpor)

Türkiye Kupası Grup D

15:30 Bodrum FK - Antalyaspor (ASpor)

İspanya - Kral Kupası Çeyrek Final

23:00 Leganes - Real Madrid

İtalya - Kupa Çeyrek Final

23:00 Milan - Roma

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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