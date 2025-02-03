  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta müsabakaları oynanırken, futbolseverler ara transfer döneminin kapanış tarihini merak ediyor. Peki, 2024-2025 Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?  Takımların eksiklerini kapattığı kritik transfer dönemi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer dönemi bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | 2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK? - Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2024 - 2025 sezonunda 22. hafta sona ererken, ara transfer döneminin bitiş tarihi de merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2024-2025 ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi 13 Ocak ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci transfer ve tescil dönemi 11 Şubat'ta bitecek.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray Milan ile anlaştı!
Maximin transferi iptal! 'F.Bahçe sorun çıkarıyor'
DİĞER
Son dakika haberi: Ghezzal ve Rizespor'dan maç sonu paylaşımı: "Sirk devam ediyor" | Hakeme küfür etti mi?
Başkan Erdoğan eğitim üssünün açılışında müjdeyi verdi: Bin 381 engelli öğretmen ataması yapacağız
İstanbul devleri peşindeydi! Rashford...
G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Gaziantep FK-G.Saray maçının VAR'ı İşte Gaziantep FK-G.Saray maçının VAR'ı 12:06
Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıklandı 11:48
Maximin transferi iptal! 'F.Bahçe sorun çıkarıyor' Maximin transferi iptal! 'F.Bahçe sorun çıkarıyor' 11:45
Gedson'a flaş teklif! Gedson'a flaş teklif! 11:41
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? 11:07
Nelsson yola çıktı! Transfer... Nelsson yola çıktı! Transfer... 10:55
Daha Eski
Çakar yorumladı! Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı! Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı? 10:46
G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme! G.Saray'ın sağ bek adayında sıcak gelişme! 10:34
F.Bahçe'den stoper ve sol bek bombası! F.Bahçe'den stoper ve sol bek bombası! 10:06
İstanbul devleri peşindeydi! Rashford... İstanbul devleri peşindeydi! Rashford... 10:05
Gaziantep FK - Galatasaray maçı bilgileri Gaziantep FK - Galatasaray maçı bilgileri 09:57
Spor yazarlarından dikkat çeken F.Bahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu Spor yazarlarından dikkat çeken F.Bahçe-Çaykur Rizespor maçı yorumu 09:24