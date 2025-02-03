Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Şubat Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaizantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

Premier Lig

23:00 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

LaLiga

23:00 Girona - Las Palmas (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Cagliari - Lazio (EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus)

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