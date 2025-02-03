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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Şubat Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 08:00
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Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Pazartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Şubat Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Gaizantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

Premier Lig

23:00 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

LaLiga

23:00 Girona - Las Palmas (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Cagliari - Lazio (EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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