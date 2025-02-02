Kocaeli kaçamadı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, sahasında lider Kocaelispor'u ağırladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, karşılıklı atılan iki golle 1-1 berabere sonuçlandı. Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.

PUAN FARKIMIZI KORUYORUZ

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, saha şartlarının çok kötü olduğunu belirterek, "Buradan bizim için gerekli olan bence puanı aldık. Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkımızı koruyoruz" diye konuştu. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise "Puan kaybetmemize hakem sebep oldu" dedi.