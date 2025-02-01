Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Cumartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Hatayspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
16:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
19:00 Başakşehir FK - Samsunspor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (TRT Spor)
13:30 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Pendikspor - Adanaspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion
18:00 Newcastle United - Fulham
18:00 Everton - Leicester City
18:00 Bournemouth - Liverpool
18:00 Ipswich Town - Southampton
20:30 Wolverhampton - Aston Villa
LaLiga
16:00 Getafe - Sevilla
18:15 Villarreal - Valladolid
20:30 Atletico Madrid - Mallorca
23:00 Espanyol - Real Madrid
Serie A
17:00 Udinese - Venezia
17:00 Monza - Hellas Verona
20:00 Atalanta - Torino
22:45 Bologna - Como
Ligue 1
19:00 Brest - PSG
21:00 Monaco - Auxerre
23:05 Lille - Saint-Etienne
Bundesliga
17:30 St. Pauli - Augsburg
17:30 Bayern Münih - Holstein Kiel
17:30 Stuttgart - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Freiburg
17:30 Heidenheim - Borussia Dortmund
20:30 Union Berlin - RB Leipzig
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