Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Cumartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Hatayspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir FK - Samsunspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (TRT Spor)

13:30 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Pendikspor - Adanaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion

18:00 Newcastle United - Fulham

18:00 Everton - Leicester City

18:00 Bournemouth - Liverpool

18:00 Ipswich Town - Southampton

20:30 Wolverhampton - Aston Villa

LaLiga

16:00 Getafe - Sevilla

18:15 Villarreal - Valladolid

20:30 Atletico Madrid - Mallorca

23:00 Espanyol - Real Madrid

Serie A

17:00 Udinese - Venezia

17:00 Monza - Hellas Verona

20:00 Atalanta - Torino

22:45 Bologna - Como

Ligue 1

19:00 Brest - PSG

21:00 Monaco - Auxerre

23:05 Lille - Saint-Etienne

Bundesliga

17:30 St. Pauli - Augsburg

17:30 Bayern Münih - Holstein Kiel

17:30 Stuttgart - Mönchengladbach

17:30 Bochum - Freiburg

17:30 Heidenheim - Borussia Dortmund

20:30 Union Berlin - RB Leipzig

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