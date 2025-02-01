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Haberler Futbol Bodo Glimt'ten örnek davranış! Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlandı

Bodo Glimt'ten örnek davranış! Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı ve sahasında 3-1 galip geldiği maçın ardından Norveç ekibi Bodo Glimt, maç bileti gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:14
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Bodo Glimt'ten örnek davranış! Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama yaptı.

Norveç ekibi, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm gelirini (735.000 Norveç Kronu) Gazze'ye bağışladığını açıkladı.

Bodo Glimt'in resmi hesabından paylaştığı duyuru şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayacağımız iç saha maçının tüm bilet gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına destek olacağız. Bu miktar 735.000 Norveç Kronu olup, hepimiz adına bağışlanacaktır."

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