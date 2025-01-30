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Haberler Futbol Al Riyadh - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Al Riyadh ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Riyadh - Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:00
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Al Riyadh - Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh - Al Wahda ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RIYADH - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Riyadh - Al Wahda maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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