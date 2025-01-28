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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Ocak Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 09:20
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Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere - Championship

22:45 Portsmouth - Millwall

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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