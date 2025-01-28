Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere - Championship

22:45 Portsmouth - Millwall

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