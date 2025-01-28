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Haberler Futbol Al-Hilal ve Neymar yollarını ayırdı! Brezilyalı yıldız Santos’a dönebilir

Al-Hilal ve Neymar yollarını ayırdı! Brezilyalı yıldız Santos’a dönebilir

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Serbest oyuncu konumundaki Neymar'ın, futbol kariyerine başladığı kulüp olan Santos'a geri dönmesi gündemde.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 09:14
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Al-Hilal ve Neymar yollarını ayırdı! Brezilyalı yıldız Santos’a dönebilir

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi. Açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve başarılar Neymar." ifadelerine yer verildi.

2023/24 sezonunda Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Neymar, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini erken noktalamış oldu. Sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca iki maçta forma giydi. Al-Hilal kariyerinde toplam yedi maçta görev alan Neymar bir gol ve üç asistlik performans sergiledi.

Serbest oyuncu statüsünde bulunan Neymar'ın, altyapısından yetiştiği Santos'a dönmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız, 2009-2013 yılları arasında Santos forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

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