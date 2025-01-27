Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
20:00 Sakaryaspor - Manisa FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
La Liga
23:00 Deportivo Alaves - Celta Vigo (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
Serie A
20:30 Venezia - Hellas Verona (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
22:45 Genoa - Monza (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Ligi
17:05 Damac FC - Al Ittihad
18:10 Al Shabab - Al Fayha
20:00 Al Qadsiah - Al Hilal (S Sport Plus)
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