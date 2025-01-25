Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk açıklamalar geldi

İran'ın köklü futbol kulüplerinden Persepolis, teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim İsmail Kartal'ı getirdi. Persepolis'te göreve başlayan Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

Görevine büyük bir motivasyonla başladığını belirten Kartal, "İnşallah Persepolis'te başarılı oluruz. Türkiye'den götürmek istediğim oyuncular var, görüşmelerimiz devam ediyor. Alabilirsek buradan, tabii ki takip ettiğim ve bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun yakından tanıdığı İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü gibi takımları çalıştırmış, kariyerinde önemli başarılar elde etmişti.