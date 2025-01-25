  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Liverpool 4-1 Ipswich Town | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool 4-1 Ipswich Town | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool ile Ipswich Town Premier Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Liverpool rakibini 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool 4-1 Ipswich Town | MAÇ SONUCU - ÖZET

Premier Lig'in 23. haftasında lider Liverpool, düşme hattında bulunan Ipswich Town'ı konuk etti.

Kırmızılılar iki yarıda attığı gollerle farka koştu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Liverpool'da golleri 11. dakikada Szoboszlai, 35. dakikada Mohamed Salah, 44 ve 66. dakikalarda Cody Gakpo attı.

Konuk ekibini tek golü Jacop'dan geldi.

Ligde 1 maçı eksik olan Liverpool puanını 53 yaptı. Ipswich Town ise 16 puanda kaldı.

SALAH LİG TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un Ipswich'i konuk ettiği maçta takımın ikinci golünü kaydeden Mohamed Salah, Premier Lig tarihine geçti.

Mısırlı yıldız, Premier Lig tarihinde en çok gol atan oyuncular arasında Henry'yi geçerek 7. sıraya yükseldi.

G.Saray evinde tek golle kazandı!
Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz
DİĞER
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?
Başkan Erdoğan'dan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli şampiyonluk istiyor! Napoli şampiyonluk istiyor! 22:40
M. City kendine geldi! M. City kendine geldi! 22:37
Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması 21:44
Arsenal Calafiori ile kazandı! Arsenal Calafiori ile kazandı! 21:26
Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz 21:25
Liverpool farka gitti! Liverpool farka gitti! 21:23
Daha Eski
Adana'da kazanan çıkmadı! Adana'da kazanan çıkmadı! 21:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:02
Konyaspor'dan kırmızı kart tepkisi! Konyaspor'dan kırmızı kart tepkisi! 20:45
G.Saray'ın bir golü daha VAR'a takıldı G.Saray'ın bir golü daha VAR'a takıldı 20:27
Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu! Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu! 19:52
Osimhen'den "ağlama" sevinci Osimhen'den "ağlama" sevinci 19:48