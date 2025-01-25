Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
13:30 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor
16:00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
19:00 Galatasaray - Tümosan Konyaspo
Trendyol 1. Lig
13:30 Boluspor - Gençlerbirliği
13:30 Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor
16:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK
19:00 Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
Premier Lig
18:00 Wolverhampton - Arsenal
18:00 Southampton - Newcastle United
18:00 Bournemouth - Nottingham Forest
18:00 Brighton - Everton
18:00 Liverpool - Ipswich Town
20:30 Manchester City - Chelsea
La Liga
16:00 Mallorca - Real Betis
18:15 Atletico Madrid - Villarreal
20:30 Sevilla - Espanyol
23:00 Real Valladolid - Real Madrid
Serie A
17:00 Como - Atalanta
20:00 Napoli - Juventus
22:45 Empoli - Bologna
Ligue 1
19:00 Monaco - Rennes
21:00 RC Strasbourg - Lille
23:05 PSG - Reims
Bundesliga
17:30 Augsburg - Heidenheim
17:30 RB Leipzig - Bayer Leverkusen
17:30 Borussia Dortmund - Werder Bremen
17:30 Freiburg - Bayern Münih
17:30 Mainz 05 - Stuttgart
20:30 Borussia Mönchengladbach - Bochum
Portekiz Ligi
21:00 Casa Pia - Benfica
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