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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 08:10
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Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

13:30 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor

16:00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

19:00 Galatasaray - Tümosan Konyaspo

Trendyol 1. Lig

13:30 Boluspor - Gençlerbirliği

13:30 Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor

16:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK

19:00 Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK

Premier Lig

18:00 Wolverhampton - Arsenal

18:00 Southampton - Newcastle United

18:00 Bournemouth - Nottingham Forest

18:00 Brighton - Everton

18:00 Liverpool - Ipswich Town

20:30 Manchester City - Chelsea

La Liga

16:00 Mallorca - Real Betis

18:15 Atletico Madrid - Villarreal

20:30 Sevilla - Espanyol

23:00 Real Valladolid - Real Madrid

Serie A

17:00 Como - Atalanta

20:00 Napoli - Juventus

22:45 Empoli - Bologna

Ligue 1

19:00 Monaco - Rennes

21:00 RC Strasbourg - Lille

23:05 PSG - Reims

Bundesliga

17:30 Augsburg - Heidenheim

17:30 RB Leipzig - Bayer Leverkusen

17:30 Borussia Dortmund - Werder Bremen

17:30 Freiburg - Bayern Münih

17:30 Mainz 05 - Stuttgart

20:30 Borussia Mönchengladbach - Bochum

Portekiz Ligi

21:00 Casa Pia - Benfica

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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