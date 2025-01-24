Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 Reeder Samsunspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

20:00 Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor (beIN Sports 2, Tabii, TRT Spor)

La Liga

23:00 Las Palmas - Osasuna (S Sport Plus)

Serie A

22:45 Torino - Cagliari (S Sport Plus)

Ligue 1

22:45 Auxerre - Saint-Etienne (beIN Sports 5)

Bundesliga

22:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

Championship

23:00 Sheffield United - Hull City

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