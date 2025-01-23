Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Fenerbahçe - Lyon (TRT 1)

20:45 Porto - Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv

20:45 Malmö FF - Twente (TRT Tabii Spor 4)

20:45 AZ Alkmaar - Roma (TRT Tabii Spor)

20:45 Hoffenheim - Tottenham (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Karabağ - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Rigas Skola - Ajax (TRT Tabii Spor 3)

23:00 PAOK - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Lazio - Real Sociedad (TRT Spor)

23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Elfsborg - Nice

23:00 Ludogorets Razgrad - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Union Saint-Gilloise - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Manchester United - Rangers (TRT Tabii)

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