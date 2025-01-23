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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:10
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Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Fenerbahçe - Lyon (TRT 1)

20:45 Porto - Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv

20:45 Malmö FF - Twente (TRT Tabii Spor 4)

20:45 AZ Alkmaar - Roma (TRT Tabii Spor)

20:45 Hoffenheim - Tottenham (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Karabağ - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Rigas Skola - Ajax (TRT Tabii Spor 3)

23:00 PAOK - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Lazio - Real Sociedad (TRT Spor)

23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Elfsborg - Nice

23:00 Ludogorets Razgrad - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Union Saint-Gilloise - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Manchester United - Rangers (TRT Tabii)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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