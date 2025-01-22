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Haberler Futbol Valverde'den Fenerbahçe - Beşiktaş kıyası

Valverde'den Fenerbahçe - Beşiktaş kıyası

Athletic Bilbao teknik dirtektörü Ernesto Valverde, mağlubiyetin ardından Beşiktaş-Fenerbahçe kıyaslaması yaptı. İşte Valverde'nin sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:58
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Valverde'den Fenerbahçe - Beşiktaş kıyası

Athletic Bilbao teknik dirtektörü Ernesto Valverde, mağlubiyetin ardından Beşiktaş-Fenerbahçe kıyaslaması yaptı.

İşte Valverde'nin sözleri:

"3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Beşiktaş'ın forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş'tı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bugün bize problem çıkardı. Kontraataklarda pozisyon verdik. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve iyi teknik direktörü var. Beşiktaş daha istekli olan taraftı. Bizim bunlardan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osasuna'ya karşı kazandık ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sezon için en farklı mağlubiyeti aldık. Rakiplere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa'da her zaman güçlü olmalısınız. Ben her zaman kazanmayı isterim. Beşiktaş'ın da sorunları vardı ama iyileştiler. Öğrenmemiz gereken konular var.

Biz daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. 3-1 gerideyken oyuncularımla 'ileriye atak yapmalıyız' diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık."

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KIYASI

"Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. 'Fenerbahçe daha iyi' desem Beşiktaş taraftarı, 'Beşiktaş daha iyi' desem Fenerbahçe taraftarları kızacak."

"SIRADIŞI BİR ATMOSFER"

"Sıradışı bir atmosfer vardı. Böyle atmosferi ben de seviyorum. Rakip ve hakem için zorlayıcı bir atmosfer ama böyle atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz."

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