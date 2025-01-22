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Haberler Futbol İsmail Kartal imzayı atıyor! İran basını duyurdu

İsmail Kartal imzayı atıyor! İran basını duyurdu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve yeni sezonda Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılan teknik direktör İsmail Kartal hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İran basınında yer alan o habere göre, 63 yaşındaki çalıştırıcı İran ekibi Persepolis ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 12:15
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İsmail Kartal imzayı atıyor! İran basını duyurdu

2024 yazında Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir süredir takım çalıştırmayan İsmail Kartal hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis'in başkanı Reza Darvish'in, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldiği yazıldı.

İran haber ajansı, İstanbul'da olan Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktörle yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi. Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

PERSEPOLİS LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nde an itibarıyla 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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