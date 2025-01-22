Al Ittihad - Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad - Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Shabab ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad - Al Shabab maçı 22 Ocak ÇArşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad - Al Shabab maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL SHABAB MAÇI CANLI İZLE