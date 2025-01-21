Al Khaleej - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej - Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Khaleej - Al Nassr maçı 21 Ocak Salı günü saat 17.50'de oynanacak.

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Khaleej - Al Nassr maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE