DİĞER
Spiker Arıkan kalp krizi geçirdi
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Usta spikerin kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatan Erdoğan Arıkan, fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Müsabakayı anlatırken fenalaşan usta spiker Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Erdoğan Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir çok kulüp Arıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.