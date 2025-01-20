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Haberler Futbol Spiker Arıkan kalp krizi geçirdi

Spiker Arıkan kalp krizi geçirdi

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Usta spikerin kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatan Erdoğan Arıkan, fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Müsabakayı anlatırken fenalaşan usta spiker Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Erdoğan Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir çok kulüp Arıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Spiker Arıkan kalp krizi geçirdi
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Usta spikerin kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlatan Erdoğan Arıkan, fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Müsabakayı anlatırken fenalaşan usta spiker Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Erdoğan Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir çok kulüp Arıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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