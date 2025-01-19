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Haberler Futbol Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

Portekizli muhabirler, Benfica'da forma giyen milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Türk basınına açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken transfer ifadeleri... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 10:53
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Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz macerası iyi başladı. Performansı ve verdiği skor katkısıyla beğeni kazanan Kerem Aktürkoğlu için Portekizli muhabirlerin ifadeleri dikkat çekti.

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

Milliyet'e konuşan Portekizli muhabirler, Kerem Aktürkoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı ve çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

"İŞLER ONUN İÇİN İYİ BAŞLADI"

Benfica'nın bu sezon iyi olmasında Kerem Aktürkoğlu'nun büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Record'dan Andre Monteiro, "Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Bu tür oyuncular Portekiz futbolunda iyi işler yapıyor. Bunun üstüne hep dikine oynuyor ve direkt kaleyi düşünüyor. İşler onun için iyi başladı, performansını bunun üzerine inşa etti" dedi.

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

An itibarıyla 10 gol, 7 asisti olan Kerem Aktürkoğlu'nun sezonu tamamlayacağı rakamlara da değinen ünlü muhabir, "Sezon bitiminde tüm kulvarlarda 15 gol ve 10 asiste ulaşabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Andre Monteiro, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

"30-35 GOLE ULAŞABİLİR"

Zerozero'dan Francisco Silva da Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda ulaşabileceği rakamları tahmin etti. Silva yaptığı açıklamada "Tüm kulvarlardaki gol ve asist sayısının sezon sonunda toplamda 30 ila 35 arasında olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

Francisco Silva ayrıca Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelmesi halinde milli futbolcunun ayrılabileceğini ifade etti.

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