Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...

"İŞLER ONUN İÇİN İYİ BAŞLADI" Benfica'nın bu sezon iyi olmasında Kerem Aktürkoğlu'nun büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Record'dan Andre Monteiro, "Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Bu tür oyuncular Portekiz futbolunda iyi işler yapıyor. Bunun üstüne hep dikine oynuyor ve direkt kaleyi düşünüyor. İşler onun için iyi başladı, performansını bunun üzerine inşa etti" dedi.