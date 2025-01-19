Portekizli muhabirler açıkladı: Kerem Aktürkoğlu ve transfer...
Portekizli muhabirler, Benfica'da forma giyen milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Türk basınına açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken transfer ifadeleri... | Son dakika spor haberleri
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An itibarıyla 10 gol, 7 asisti olan Kerem Aktürkoğlu'nun sezonu tamamlayacağı rakamlara da değinen ünlü muhabir, "Sezon bitiminde tüm kulvarlarda 15 gol ve 10 asiste ulaşabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Andre Monteiro, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.
"30-35 GOLE ULAŞABİLİR"
Zerozero'dan Francisco Silva da Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda ulaşabileceği rakamları tahmin etti. Silva yaptığı açıklamada "Tüm kulvarlardaki gol ve asist sayısının sezon sonunda toplamda 30 ila 35 arasında olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Francisco Silva ayrıca Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelmesi halinde milli futbolcunun ayrılabileceğini ifade etti.
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