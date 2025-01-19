Arda Güler’e izin çıkmadı

Real Madrid'de sezon başı hiç süre alamayan ancak son dönemde Ancelotti tarafından rotasyona dahil edilen Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanya Kral Kupası'nda oynanan Celta Vigo maçının uzatma devresinde oyuna giren ve 2 asist yapan Arda Güler, karşılaşmaya damga vurmuştu. Büyük övgü alan genç yıldızın geleceğiyle ilgili Real Madrid'in son kararı verdiği belirtildi.

BIRAKMAYA NİYETLERİ YOK

Takımın bir parçası olmayı başaran milli futbolcuyu Real Madrid'in hiçbir koşulda bırakmaya niyeti yok. Arda Güler'e kiralık dahil hiçbir şekilde kulüpten ayrılış izni verilmediği ve kulübün, 19 yaşındaki futbolcuyu gelecek için oldukça önemli gördüğü aktarıldı. Böylece adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in yeni sezonda da Real Madrid forması giyeceği vurgulandı.