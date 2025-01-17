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Haberler Futbol 17 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

17 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Ocak Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:40
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17 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Espanyol - Valladolid

Serie A

22:45 Roma - Genoa

Ligue 1

21:00 Montpellier - Monaco

23:05 Lille - Nice

Bundesliga

22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Portekiz - Premier Lig

23:15 Benfica - Famalicao

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:15 Al Khaleej - Al Orubah

18:40 Al Wahda - Al-Qadsiah

20:00 Al Taawon - Al Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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