17 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Espanyol - Valladolid
Serie A
Ligue 1
21:00 Montpellier - Monaco
23:05 Lille - Nice
Bundesliga
22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Portekiz - Premier Lig
23:15 Benfica - Famalicao
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:15 Al Khaleej - Al Orubah
18:40 Al Wahda - Al-Qadsiah
20:00 Al Taawon - Al Nassr
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