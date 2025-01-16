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Haberler Futbol Hakem atamalarında yeni dönem: Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? VeTAS nasıl çalışır?

Hakem atamalarında yeni dönem: Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? VeTAS nasıl çalışır?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? VeTAS nasıl çalışır?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:50
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Hakem atamalarında yeni dönem: Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? VeTAS nasıl çalışır?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de Lig'de Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının gerçekletirileceğini açıkladı. Şeffaf yönetime dikkat çeken TFF, resmi hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? VeTAS nasıl çalışır?

VERİ TABANLI ATAMA SİSTEMİ (VeTAS) NEDİR?

VeTAS, Veri Tabanlı Atama Sistemi'nin kısaltmasıdır. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamaları otomatik olarak VeTAS tarafından belirlenecek. Hakemlik sisteminin profesyonelleşmesine katkıda bulunacak bu yönetimin nasıl çalışacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) NASIL ÇALIŞIR?

VeTAS, net ve şeffaf kriterlere bağlı olarak çalışan veri tabanlı atama sistemidir. Hakem ve yardımcı hakemler otomatik olarak VeTAS sayesinde belirlenecek. Hakemlik sisteminni daha profesyonel hale gelmesini sağlayacak bu yöntem, şeffaf bir şekilde çalışacak. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen takımlar, sistemi yerinden inceleyebilecek.

"UYGULAMALAR DEVAM EDECEK"

VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) hakkında resmi hesabından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.

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